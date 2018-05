Aldo Duque es tildado de "xenofóbo" por comentario a viudo de Joane Florvil

Una declaración que varios tildaron de desafortunada fue la que emitió el farandulero abogado Aldo Duque, a raíz de un comentario que realizó a Wilfrid Fidele, viudo de Joane Florvil, la joven haitiana que falleció por una falla renal aún no determinada.



A través de Twitter, el leguleyo se expresó con respecto a la entrevista que dio Fidele acerca de que "Chile me enseñó todas las cosas malas que nunca viví en mi país. Aquí vivo en una pieza encerrado. Chile me enseñó la miseria".



Dicho testimonio se viralizó a tal punto de que Duque dio su parecer acerca de los dichos del viudo de Florvil.



"Pare de sufrir. Yo le regalo el pasaje y se va, para siempre, de este rincón de miseria", escribió el abogado, quien recibió una serie de cuestionamientos.

Dicho comentario lo realizó por medio de Twitter, para luego borrarlo y aclarar sus palabras por la misma plataforma.



2En razón de la polémica generada por un tuiter (SIC) en que ofrecí pagar pasajes de un ciudadano haitiano que sostenía estar sufriendo en Chile lo borré pues se le estaba dando un significado lejano a mi intención y ofrezco mis excusas por ello", declaró.