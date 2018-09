Alcaíno sobre Catalina Parot: "Hay que tener muchas patitas para decir lo que ella dijo"

Daniel Alcaíno se refirió en el Ciudadano ADN sobre las críticas que realizó la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, Catalina Parot, sobre su personaje Yerko Puchento, de la demanda de Sebastián Dávalos y de su nueva teleserie "La Reina de Franklin".

Todo partió cuando Parot dijo en una entrevista que el personaje que interpretaba Alcaíno, era uno de esos que denigraba a las personas, ridiculizando a los homosexuales o discapacitados. Frente a esto, el actor cree que las palabras de la abogada no son válidas.

Esto porque "ella es militante de Renovación Nacional, que fue el partido que más denigró al ser humano y no sólo lo denigró, asesinó gente. Y ser parte de un partido cómplice de la dictadura, no me sorprende para nada que me diga algo así", dijo.

"Hay que tener muchas patitas para decir lo que ella dijo", agregó.

Frente a la demanda que recibió Canal 13 por parte de Sebastián Dávalos, por más de 3.360 millones de pesos por injurias, Alcaíno respondió que no le han dicho nada desde la señal televisiva, sólo que como al ser un libreto que escribe parte del equipo de Canal 13 tienen los medios necesarios para enfrentar el juicio.

Por otra parte, habló de la nueva teleserie vespertina que protagonizará junto a Javiera Contador y Francisco Pérez-Bannen, "La Reina de Franklin", la cual buscará conectarse con el día a día del Chile actual, además de retratar el Barrio Franklin como el más chileno del mundo.

"Es una teleserie llena de energía, de chispeza. Es un tutti frutti de lo mejor de lo nuestro", comentó.