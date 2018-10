Alberto Plaza por carta: "Yo tengo opinión sobre las cosas"

En conversación con Ciudadano ADN, Alberto Plaza profundizó en sus dichos tras la carta difundida a principios de semana en El Mercurio, especificando nuevamente a qué se refiere con respecto al uso de la represión con respecto a las fuerzas de orden en Chile.



"Yo tengo opinión sobre las cosas y creo que cuando observo que hay cierto grado de degradación en ciertos ámbitos, siento que uno debe hacer algo al respecto. No puede uno quedarse en silencio como si nada pasara, sobre todo en temas que son importantes para el país, como el control de la delincuencia y de los excesos que se cometen a diario y que han venido aumentando en el último tiempo, sin que las policías, en particular Carabineros, tenga la capacidad real de ejercer un control eficiente", afirmó.



El cantautor detrás de "Aventurera" dijo sobre la carta que está centrada "en el hecho de que se le ha ido quitando el piso a las fuerzas de orden, de manera progresiva a lo largo de los años, de manera que hoy si uno tuviera que hablar de reprimir una marcha pacífica o protesta ciudadana, donde la gente sale a manifestarse porque tienen una demanda en particular, eso sería muy reprochable que se reprimiera. Pero, si lo que se está reprimiendo es a una persona que quiere prenderle fuego a otra y quiere quemarla viva, como se ha visto últimamente que Carabineros ha sido víctima de eso, entonces la represión en ese caso procede y es necesaria porque cómo uno no va a reprimir a una persona que quiere matar a otra con cualquier cosa".



Plaza recordó la situación que se vive en Estados Unidos con respecto al tema de la seguridad, el cual a su juicio "no es casual que las casas estén abiertas o no tengan rejas y los niños jueguen en las calles. Por supuesto que hay barrios peligrosos, pero en la mayor parte del territorio está resguardado y sereno. La gente camina tranquila y puede dejar sus casas abiertas".



Frente a esto, el artista sostuvo que en Norteamérica se tiene la certeza, por parte de los delincuentes, que si cometen un delito "les va a caer el peso de la ley encima, entonces lo piensa mucho porque sabe que va a pasar el resto de su vida en la cárcel", una situación distinta a la que ocurre en Chile a raíz de la "puerta giratoria".



Por otro lado, Plaza sostuvo que a raíz de la carta difundida por medios de comunicación, hubo una descontextualización a sus palabras, puesto que "sacado de contexto parece una barbaridad y aberración que comparto, pero en el contexto en el que lo estoy diciendo tiene sentido".