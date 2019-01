Alberto Plaza le respondió a Miguel Bosé por solicitar intervención de Bachelet en Venezuela

Alberto Plaza le respondió a Miguel Bosé, luego de que el español emplazara a Michelle Bachelet a visitar Venezuela en medio de la crisis social e institucional que se vive en el país.

"No te desgastes, Miguel, eso no va a ocurrir", fue la frase con la que el cantante nacional le contestó a Bosé, quien a través de un tuit escribió: "Le pido de la manera más atenta a la alta comisionada de los Derechos Humanos en la ONU, la Sra. Michelle Bachelet, prestar la suficiente atención a los Derechos Humanos del pueblo venezolano que ahora mismo están siendo violados por el régimen de Maduro".

Pese a que Alberto Plaza le insistió en que esto no va a ocurrir, el intérprete de "Morena Mía" le respondió: "Déjame que lo intente o no dormiré tranquilo. Gracias Alberto".



