Alberto Plaza lanza libro: "Sé que mis pensamientos no son muy populares en algunos círculos"

El próximo 22 de noviembre, Alberto Plaza lanzará "No da lo mismo", libro que repasa su vida y su opinión sobre diversos temas, sobre todo aquellos que cree no están funcionando en la sociedad chilena.

“Quería poner mi mirada en temas un poco más álgidos o controversiales. Y lo hago con valentía y sin ningún temor, porque cuando uno ve que algo puede ser mejorado tiene que hacer algo al respecto”, dijo el músico en entrevista con La Tercera.

“Yo sé que mis pensamientos no son muy populares en algunos círculos, pero en otros sí. Estoy plenamente consciente que decir estas cosas va a tener un impacto en mí y estoy preparado para eso, porque no engancho con quienes me atacan sin argumentos. Pero no estoy dispuesto a quedarme callado sólo por los termocéfalos que no permiten que los otros hablen”, agregó.

Plaza aseguró que los ataques por el contenido del libro vendrán de "los que perciben que yo soy de extrema derecha".

"Gente que quizás pensaba que yo era de extrema izquierda y que eso distraiga su atención. Pero ese pensamiento proviene sólo de un lado, porque nadie se cuestiona o se extraña que haya artistas de izquierda que participen en marchas, que sean diputados incluso. Nadie se espanta, no debería ser un impedimento", afirmó.

"No tengo intención de situarme en algún punto en particular sólo porque la gente necesite verme ahí (…) Yo me siento una persona de centro, capaz de mirar con serenidad y equilibrio hacia los dos lados", agregó.