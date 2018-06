Alberto Montt y su show con Liniers: "La reacción en vivo en el escenario es algo que es impagable"

José Tomás Suazo, ADN

El humor del chileno Alberto Montt es reconocido en buena parte de América Latina. Sus viñetas se han publicado en medios como La Nación de Argentina, El Comercio de Perú, Máspomás de México y Qué Pasa de Chile.

Y su faceta como comediante en vivo, que explota junto al argentino Liniers, no ha sido la excepción. Debutó en 2014 en México y se ha presentado en países como Argentina, Perú y Chile.

"Es una necesidad de estar ahí arriba y contar. Hay algo. Cuando uno hace viñetas o cuando uno cuenta un cuento en gráfica, tú abres el periódico a 400 kilómetros de distancia y yo no sé cómo estuvo eso, cuál fue tu reacción. La reacción en vivo en el escenario es algo que es impagable", dice Montt en conversación con ADN.

El público nacional podrá verlo nuevamente junto a su par trasandino, autor de la historieta "Macanudo", en un espectáculo titulado "Los Ilustres: el regreso".

El estreno será el 13 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes y luego llegará hasta Concepción, Temuco y Valparaíso.

"La oportunidad de poder salir de Santiago y demostrar que no es Chile está ahí, al alcance de la mano. Se quejaban de que no pasaba nada en Temuco, dale, ahí vamos a estar. Si ustedes no llenan la sala, mal Temuco y nunca va a ir nadie más", dice Montt con acento extranjero.

Y agregó: "Tenemos que pagar el minibar de los hoteles que no es barato", bromeó.