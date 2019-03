Aída Nizar confesó que es fan de Paty Maldonado y lanzó coqueta frase sobre Pangal Andrade

La española Aída Nizár (43) que se hizo notar desde el primer minuto en el reality Resistiré de Mega y MTV, ganandose el odio y el cariño de los televidentes, confesó a La Cuarta que es "fan" de Patricia Maldonado y que dentro del reality, su favorito es Pangal Andrade.

Cuando le preguntaron si tiene un famoso chileno quien sigue, Nizar no lo dudó. "Por lo vehemente y pasional que es, a Paty Maldonado. Es un referente para mí, me había documentado muy bien de ella", reveló, agregando que "me han llegado a comparar con su grandioso poder de comunicadora y es un elogio".

La española elogió a otras figuras de la televisión chilena: "me gusta también Diana Bolocco, Joaquín Méndez y Pablo Zúñiga, quien al igual que yo presentó 'CQC'. Me gustan los que son genios", declaró.

Pero eso no es todo. También tuvo palabras para su compañero Pangal Andrade: "es trabajador, nos enseña cosas que no habría aprendido en mi vida. Cuando ves a Pangal es como tener un orgasmo continuo".

A pesar de su desempeño en Resistiré, Nizár dice que "no me defino conflictiva, me ven así porque hago las cosas mejor que ellos, porque soy una profesional del medio, tengo ese don de interesar al espectador".