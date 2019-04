Ahijada de Michael Jackson asegura que las supuestas víctimas quieren ganar dinero con la denuncia

Lucy Lester, ahijada de Michael Jackson, decidió contar la "verdad" acerca de la relación de su familia con el "Rey del Pop". Ella es hija del actor Mark Lester, quien fue amigo cercano del cantante cuando éste era aún un adolescente.

En declaraciones con Gloucestershire Live, Lucy comentó que nunca vio, con el "100% de certeza", nada que indicara que el intérprete de "Man in the Mirror" fuera capaz de abusar sexualmente a alguien, mucho menos de niños.

"Nunca he visto nada que me haga sentir incómoda, no creo que lo haya hecho, creo que hay otros factores a considerar, como ganancias monetarias por parte de quien lo acusó", manifestó.

"Puedo hablar por experiencia propia, era un hombre de familia maravilloso, tener que oír a personas que no lo conocían hablar de él es extremadamente difícil", agregó.

Es más, insistió: "La persona que se describe en los periódicos no tiene nada que ver con Michael que conocí. Pasé muchas horas con él y nunca vi nada que lo sugiriera ni siquiera", remató.