Adriano Castillo y su cómic: 'Les pedí que siguiéramos la esencia de lo que es el Compadre Moncho'

Adriano Castillo, o mejor conocido como el Compadre Moncho, conversó con Ciudadano ADN sobre su propio cómic que será estrenado el próximo sábado 15 de diciembre.

"Me llamaron y me dijeron: 'oye, queremos una reunión contigo porque tenemos esta idea'. Nos reunimos en un café en Providencia, pero no con piernas. Ahora, yo conozco dos cafés con piernas que son espectaculares en el centro de Santiago, Los Bombay y el Cacos, las chicas son… ni te diré", comentó.

Para la historieta escrita por Kobal y Sebastián Castro, y dibujado por el mexicano Hugo Amburo, el concejal por Quinta Normal pidió una única exigencia que era, no perder la personalidad del personaje.

"Les pedí que siguieramos la esencia de lo que es el Compadre Moncho. Es un tipo que lo trata de pasar bien, que no gana mucha plata, que con esa poca plata quiere tener una vida agradable, es decir, el chileno típico. Por eso que las personas entre 20 a 50 años, tienen mucha cercanía conmigo. Ellos me empezaron a ver, la mayoría de ellos, cuando eran muy chicos", comentó.

Debido a que durante este 2018 la intervención de la mujer, a través del movimiento feminista, ha estado muy presente en el país, el actor dijo que "indudablemente hay que tener mucho cuidado" como con los dichos que son dirigidos hacia la mujeres que trabajan en los cafés con piernas.

Agregó que "ya no hay que ser tan loquillo como era yo hace 50 años. Yo nunca he tenido problemas con las chicas porque yo he sido un gallo muy respetuoso siempre, un tipo educado y que siempre las ha tratado muy bien".

Su humor, algo que lo distingue mucho, lo ha llevado a generar situaciones incómodas, como la que vivió con el Presidente Sebastián Piñera cuando, en una broma que le hizo, el mandatario no se lo tomó para nada bien.

"Una vez dije que, pero en las elecciones pasadas, que a él le decían 'la revista pornográfica' porque cada vez que lo veían en televisión, los dejaba a todos calientes", contó.

Para el período 2016-2020 fue electo como concejal por la comuna de Quinta Normal. A dos años de su elección, Castillo destaca que lo mejor de ese cargo político es "solucionar esos pequeños problemas, pero que para la gente son grandes".

"En Quinta Normal me dicen 'Señor Concejal'. Las personas mayores son las que me dicen Compadre Moncho. Es muy agradable este trabajo político porque entras en una estrecha relación con los vecinos y logras que, en el 99% de los casos, una solución a sus problemas que no son enormes, pero que necesitan de la gestión. Entonces como tienes este cargo, y tienes contactos dentro de la municipalidad, tú logras ayudarlos. Eso es muy agradable porque solucionas pequeños problemas, pero que para la gente son grandes", dijo.

No descarta la opción de entrar al Parlamento, pero sí tiene inquietudes sobre la edad y, en otro punto, la lentitud que tienen para resolver los problemas.

"No sé si entraría, pero solamente por un asunto de edad. Hay diputados que son mayores que yo, pero no sé, tendría que pensarlo. El cargo de parlamentario es tan complicado, se demoran tanto en echar andar una idea, pueden pasar un par de años. En cambio de concejal, es más directo. Hablas con el equipo económico, la alcaldesa y generalmente se solucionan".

Este sábado 15 de diciembre, a partir de las 16:00 horas en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), comenzará la venta del "Compadre Moncho: El cómic".