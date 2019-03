Adriano Castillo se autoproclamó 'Presidente Encargado' de Chile tras pifias a Piñera

Adriano Castillo, popularmente conocido como el Compadre Moncho, aprovechó las pifias e insultos que recibió Sebastián Piñera en el show de Paul McCartney para autoproclamarse el "Presidente Encargado" del país.

A través de Twitter, el concejal de Quinta Normal hizo referencia a la figura de Juan Guaidó en Venezuela, asegurando que "esta (las pifias) era la señal que estaba esperando para declararme 'Presidente Encargado'".

Además, Adriano escribió en inglés: "Sir Paul McCartney no me haría eso a mí", desatando carcajadas en la red social, donde muchos están contentos de que el Compadre Mocho sea nuestro Presidente Encargado.

Listo, no se diga más. Esta era la señal que estaba esperando para declararme "Presidente Encargado". Sir Paul McCartney would not do that to me. https://t.co/bPx7iIoUxr