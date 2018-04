Adriana Barrientos no tuvo éxito con su primera operación y deberá ser intervenida otra vez

Sin éxito salió la operación a la que fue sometida Adriana Barrientos durante el fin de semana, puesto que deberá nuevamente intervenida para extirpar un tumor que presenta en las cuerdas vocales.



La modelo tenía la esperanza de que con la extirpación de las amígdalas pudiese resolver el problema, pero aquello no fue así según dio a conocer en La Cuarta.



"Salió mal porque mi tumo no se podrá disolver con fonoaudiólogo, me tiene que operar de nuevo. Ayer me sacaron las amígdalas y apenas me recupere de eso voy al fonoaudiólogo y se ve fecha para operar las cuerdas vocales. Me dijeron también que si no las aprendo a usar bien me volverá a salir ese tumo", contó.



De paso, Barrientos adelantó que le realizaron una biopsia para conocer la condición del tumor, además de que tendrá una recuperación con una extensión importante, ya que no podrá hablar con normalidad a lo menos durante un mes.



Además de las sesiones con el fonoaudiólogo, la modelo estará sometida a un régimen alimenticio, que incluye comidas blandas, frías y colados.