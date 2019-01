Adriana Barrientos no tiene compasión y se burla del sensible momento que vive Nicole Moreno

No tuvo compasión. Adriana Barrientos subió una particular publicación este martes dirigida a Nicole Moreno.

La modelo opinó sobre la compleja situación que vive "Luli", luego de que su hijo se viera involucrado en una agresión con arma de fuego que tiene a un menor de edad con riesgo vital.

Barrientos decidió festinar en redes sociales justo después de la sentencia del menor de 16 años, recordando pasados eventos conflictivos con Moreno

"Luli sorry por no etiquetarte me tienes bloqueada ! tenias razón me ibas a dejar un detalle en la cara jajajajajajaja te manejas perfecto en esa !!!", fue la burla lanzada por Barrientos en su cuenta de Instagram.

Despues de aquello, la ex chica reality decidió aplaudir cada mensaje a favor que le escribían sobre su publicación.