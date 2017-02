Adriana Barrientos fue víctima junto a un amigo de violento asalto en Las Condes

La modelo, Adriana Barrientos, fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de este lunes, luego de que al momento en el que descendía de un vehículo de Juan Pablo Nader (amigo de la Leona), se acercara un grupo de cinco encapuchados, quienes amenazaron al chofer del automóvil.



Según comentó a Las Últimas Noticias, “me estaba bajando del auto cuando veo que se acercan estos sujetos que salieron de un jeep y una van blanca. Iban encapuchados y andaban con un revólver y un cuchillo. Me escapé corriendo al edificio y el conserje me abrió rápidamente. Ahí me di cuenta que los tipos rodearon el auto de Juan Pablo”.



Al respecto, el amigo de Barrientos comentó que en un principio pensó que se trataba de una broma, pero luego vio el arma y que los tipos estaban nerviosos, además de que la modelo comenzó a gritar, por lo que comprendió la gravedad de la situación.



Los ladrones le quitaron algunas joyas y bajaron al conductor del vehículo, el cual era un Mercedes Benz SLK 200 del 2016.



Tras el asalto, las víctimas fueron a realizar la denuncia a la 17 comisaría de Las Condes, cuyos antecedentes irán a parar a la fiscalía local de la comuna.