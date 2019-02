Adriana Barrientos arremetió contra Kenita Larraín por una cartera

Un tenso encuentro protagonizó Adriana Barrientos luego de criticar duramente el look de Kenita Larraín durante un evento santiaguino.

En conversación con Hola Chile, el matinal de La Red, la "leona" no tuvo pelos en la lengua para señalar que la numeróloga no puede "llenar con color de bikini es que no te puedes poner flúor, y con esa cartera Vuitton del año uno, no", comentó tras encontrarse con Larraín.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que acusó a Kenita de "todavía usar las carteras del Bambam", asegurando que el jugador de fútbol "bien plantado quedó, pero la cartera quedó".

Tras estas palabras, Kenita respondió apelando a la "inseguridad" de Barrientos, indicando que "cuando uno anda pelando a otra persona y tirándolo para abajo, eso habla de una inseguridad tuya. Seguramente Adriana tiene mucha inseguridad en su interior".

Finalmente, la exchica reality se burló de Larraín, contando que ella aún conserva las carteras que le regaló el "Mago" Jimenez, cuando eran parejas.