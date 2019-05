Adolescente despierta de un coma luego de sentir el olor de su desodorante favorito

Kacper Krauze, de 13 años, despertó de un coma en el que llevaba varias semanas tras sentir el olor de su desodorante favorito en el hospital de Newcastle en el que estaba internado.

En febrero de este año, mientras remaba junto a sus amigos en el río Eden, ubicado en Cumbria, el adolescente se cayó al agua, donde permaneció sumergido por más de 25 minutos.

Tras ser rescatado y reanimado por personal de emergencia, Krauze fue ingresado al hospital en coma, informaron medios locales.

Luego de tres semanas y reiterados intentos fallidos por despertarlo, su madre le aplicó su desodorante favorito, de marca Lynx (Axe en Chile), y, de repente, el menor abrió sus ojos.

La mamá explicó que una enfermera le había recomendado traer sus artículos de higiene personal para asearlo. "En cuanto pulsé el Lynx abrió los ojos de inmediato. Debió de recordar que ese era su olor favorito", contó la mujer, quien aseguró que "se produjo un milagro".

"Estoy realmente agradecido a todos los médicos y enfermeras por salvarme la vida", dijo Krauze, quien todavía tiene ligeros problemas de movilidad. "Siempre me ha encantado Lynx, es mi olor favorito", expresó, agregando que "seguiré usándolo ahora, siempre, es mi amuleto de la suerte".

