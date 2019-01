ADN te invita a OMD en Chile

El dúo Orchestral Manoeuvres in the Dark, más conocidos como OMD, llegan por primera vez a Chile el próximo 2 de febrero en Multiespacio La Cúpula.

Uno de los puntales de la escena new wave montará una fiesta donde clásicos como "If you leave" y "Enola Gay".

La agrupación se formó en Reino Unido en 1978 y lanzó su álbum debut homónimo en 1980. A lo largo de 16 años, el proyecto materializó 10 álbumes de estudio, en un momento en que el rock se llevaba todos los titulares y los grandes contratos.

Después de la separación temporal en 1996, Andy McCluskey y Paul Humphreys volvieron a hacer equipo en el 2006 y han sacado tres discos, siendo The Punishment of Luxury lo último y el que los trae por primera vez a Chile.

Las entradas están disponibles en Ticketplus.cl, Supermercados Líder, Express de Líder, Acuenta y Ekono.

¿Quieres ir? Ingresa tus datos más abajo y listo. ¡Mucha suerte!