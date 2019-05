ADN Te Escucha: mitos y realidades de los embargos

En un nuevo capítulo de ADN Te Escucha, hablamos sobre los mitos y realidades que hay en el país sobre los embargos.

Al respecto, el abogado de Defensa y Deudores, Mario Espinoza, sostiene: "Los embargos son el gran terror de las personas que se encuentran en situaciones de morosidad. Hay hartos mitos en relación a lo que es, generalmente a su concepto y también mucha gente que se asusta antes de tiempo".

En esa línea, agregó que "la idea no es generar un problema adicional de estrés o emocional cuando se tienen ese tipo de problemas. Las empresas de cobranza juegan un poco con las personas, y a través de eso, estimulan a que tomen una decisión más apresurada (...) generalmente tomamos determinaciones que no estamos evaluando bien en las consecuencias que tienen en el futuro, sólo pensamos en sentirnos bien en ese momento y rápido".

"El primer mito es que viene el camión con el carabinero y se llevan todas las cosas de la casa, y generalmente eso no es así. El embargo es una etapa anterior en los juicios y este no puede llevarse a cabo si no hay un juicio ejecutivo vigente", añadió el profesional.

En ese contexto, Espinoza se explayó asegurando que "el embargo no es el retiro de las cosas, si no que es sólo un inventario y tasación de los bienes. Tasan todo, pero las cosas no se las llevan, ya que para que eso ocurra, tiene que haber una demanda judicial notificada. No es que te llame la agencia de cobranza y te diga 'si no me pagas mañana, nos llevaremos todo'".

Finalmente, el abogado indica: "Tenemos que sacarnos un poco lo que significa esa desesperación respecto al embargo, ya que no es algo dramático, que se nos acabe el mundo. Hay algunas formas de remediarlo y poder solucionarlo también".