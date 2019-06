ADN Te Escucha: Los efectos que causan las agresiones físicas y sicológicas a los más pequeños

En un nuevo capítulo de ADN Te Escucha, analizamos los nefastos efectos que causan las agresiones físicas en los más pequeños, a raíz del caso que se conoció este fin de semana, en donde una mujer golpeó a su hija, la grabó y después mandó el registro a su expareja.

Al respecto, la abogada Carmen Gloria Arroyo, sostiene que "yo comparto la misma sensación que tiene la gente por redes sociales. Uno no entiende, dan ganas de hacer justicia y querer sacar a los niños de ahí en forma rápida. Pero no comparto la agresión que hay en redes sociales, me impacta, porque quieren apagar fuego con fuego".

En esa línea, agregó que "creo que lo que acá debe ponerse en activo son los Tribunales de Justicia, los mecanismos que la ley contempla para resguardar el bienestar de esos niños o la niña en particular que nos conmocionó este fin de semana".

"Tenemos que comenzar a enseñarle a nuestras generaciones, que los conflictos y diferencias se pueden arreglar con las herramientas que la ley nos otorga y no con más fuerza, no con más agresión (...) lo único efectivo es la ley para poder finalmente resguardar la seguridad de un niño, es lo único", añadió Arroyo.

¿Qué consecuencias puede traerle a niño ser víctima de violencia? "En general los niños tienen consecuencias permanentes dependiendo de la intervención que tenga. Va a depender de cómo se activan los mecanismos de protección del menor, si es que tiene más redes, algún sicólogo, del establecimiento educacional, en definitiva va a estar muy ligado a las acciones que se tomen una vez que se haya identificado el abuso", agrega la abogada.

Finalemnte, sostuvo que "Los daños a nivel no sólo físico, si no que emocionales son muy grandes. El estrés a lo largo del todo ciclo vital es realmente dañiño para el desarrollo del menor. Podría provocar retrasos en el aprendizaje, en el ambiente social, menor capacidad intelectual, etc".