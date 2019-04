ADN Te Escucha: Las pensiones alimenticias en Chile

En último programa de ADN Te Escucha, conversamos acerca de cómo funcionan en Chile las pensiones alimenticias, analizando las estadísticas y los problemas que conllevan en la actualidad el no cumplir con esta obligación legal.



La abogada Carmen Gloria Arroyo reveló que la mayor causa de ingresos en los tribunales de familia tiene que ver con los alimentos, ya sea para fijar o cobrar. En ese sentido, el 33% corresponde al no pago del tema presentado anteriormente.



Frente a esto, surgen problemas que obstaculizan el desarrollo de los niños; mientras que los padres que no cumplen con la responsabilidad argumentan una serie de razones, que van desde la desidia hasta el despecho, pasando incluso por la falta de recursos; pero no se debe olvidar que el compromiso por los hijos debe estar por sobre todo.



Por su parte, la psicóloga Pamela Lagos recordó que ante este problema, se genera un importante foco de estrés, principalmente para los niños, quienes en los primeros años están en plena conciencia de que no pueden sobrevivir solos, por lo que ante dicho escenario comienzan las fantasías vinculadas a la inestabilidad, abandono, despreocupación y falta de cariño.