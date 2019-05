ADN Te Escucha: La prescripción de deudas

En un nuevo episodio de ADN Te Escucha, conversamos sobre cómo actúa la prescripción de deudas en el país, tema que involucra a muchos compatriotas.

Al respecto, el abogado de Defensa y Deudores, Mario Espinoza, sostiene: "En general las deudas se contraen para cumplirlas. El chileno es muy buen pagador y si llegan a situaciones de sobreendeudamiento es precisamente por ese afán de poder cumplir por sobre todas las cosas. Vacían una tarjeta de crédito para pagar la otra y así van bicicleteando, hasta que un minuto la cadena de corta".

En esa línea, añade que "el tema de la prescripción es algo que existe y hay dos formas de mirarlas. Una es la prescripción de la acción de cobros, que permite a quien yo le debo la plata poder demandarme si yo no cumplo, y la otra es la prescripción de la deuda propiamente tal, cuando esta deja de existir".

"Ahí los plazos en uno y otro caso son distintos, pero lo importante que tiene que entender la gente, es que siempre se requiere de una declaración judicial. Es decir, no opera solamente porque se cumplió el plazo", agregó el profesional.

Finalmente, Espinoza aclaró: "Es necesario que un juez declare que ha operado la prescripción, ya sea porque cuando me demandaron me defendí alegando esa prescripción, o si bien nunca me demandaron, yo demandé a mi acreedor para que el tribunal declare mi prescripción. Por lo tanto, siempre requiere una declaración judicial y debe ser alegada, ya sea por vía de la defensa o por vía de la demanda".