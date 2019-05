ADN Te Escucha: la pensión de alimentos

En un nuevo episodio de ADN Te Escucha, hablamos sobre cómo actúa la pensión de alimentos entre los padres e hijos de nuestro país.

Al respecto de qué ocurre con estos dineros, la abogada de Defensa y Familia, Samantha Morán, sostuvo: "Estos dineros no sólo se utilizan para que el otro lo tome y lo gaste en los paseos propios de los fines de semana. En un 99% de los casos, puedo decir que es así, no existe esa ilusión de los padres o madres de que el otro esté malgastando estos dineros".

En esa línea, la profesional añadió que "desde ese punto de vista, estoy de acuerdo con que se modifique la legislación. De hecho tenemos varios proyectos de ley en el Congreso, que lo que pretenden es establecer ciertas sanciones, que van más allá de la orden de arrestro, de arraigo, de la suspensión de la licencia de conducir y la retención anual de la devolución de impuestos, que es lo que hoy tenemos como mecanismo para cobrar la pensión de alimentos".

"La ley más importante que tenemos hoy en tramitación, es la que crea este registro nacional de deudores morosos de la pensión de alimentos. Pero yo he manifestado mis críticas a este proyecto de ley, porque la sola existencia de un registro no es suficiente. Si hay muchos padres o madres que les da lo mismo irse detenidos porque no pagaron la pensión de alimentos, creeme que porque estén en un registro público como Dicom, no les va a interesar tampoco". agregó Morán.

Finalmente, la abogada indicó: "Creo que tienen que haber ciertas sanciones en que el área privada nos tendrá que ayudar, como también el Estado, en el sentido de que no puedas postular a un crédito hipotecario, a un crédito de consumo, que no puedas participar de una licitación pública, etc".