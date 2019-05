ADN recomienTrap: Lil Dirty, el talento oculto de la música urbana nacional

El trap nacional cada día suma nuevos artistas e importantes reconocimientos, ya que gracias a la variedad de representantes existe una amplia cantidad de estilos que generan una armonía de estética oscura y triste, pero también bailable y positivo.

En estos momentos, algunos de los más grandes exponentes de este género urbano en Chile son Tommy Boysen, Ceaese, Young Cister, Polimá Westcoast, DrefQuila, Gianluca, Paloma Mami, Pablo Chill-E y Princesa Alba, quienes mes a mes acumulan cientos de reproducciones en sus respectivas plataformas musicales.

A todos ellos se le suma Lil Dirty, un joven de 23 años oriundo de Santiago, quien a su corta pero provechosa carrera ha logrado consolidarse entre sus pares, realizando diversas colaboraciones que lo han posicionado en la escena nacional.

Marcelo Quintana es un amante del sonido desde pequeño, ya que desde los 13 años comenzó a hacer su propia música, nada profesional, pero que con el paso del tiempo dejó de ser un hobby y se convirtió en una parte fundamental de su vida.

En conversación con ADN.cl, el cantante de trap nos contó que cuando era chico "me producía yo mismo, sólo necesitaba un notebook, un micrófono y una pista de YouTube. No tenía mucha idea de lo que hacía, sólo sabía cantar y componer, nada de producción". Sin embargo, eso no fue impedimento para que ingresara a Rimas de Balcón, productora musical y sello discográfico, que lo acogió y motivó para que comenzara a dedicarse por completo a su talento: la música.

Eso sí, el intérprete de "Tokio y Río" no partió realizando ritmos urbanos, dado que su interés estaba en otro tipos de géneros musicales. "Partí haciendo estilos como hip-hop, R&B y reggaetón (...) pero nadie nunca escuchó nada de esto", contó Lil Dirty. "Era solo un hobby y lo hacía para mí", agregó.

Pero todo cambió hace cinco años, en 2014, cuando "un amigo me dio el dato de un estudio de grabación, Rimas de Balcón, para ver si quería hacer de esto de la música algo más serio y no sólo como un hobby o algo por diversión", reveló, detallando que fue ahí cuando "decidí grabar mi primer tema profesional y darlo a la luz, a las redes sociales, y empezar a dedicarme a la música y que la gente me conozca".

Esa primera canción se llama "Te Quiero Conocer" y trata de "querer conocer a alguien, de demostrarle de que sí pueden funcionar las cosas, de arriesgarse y probar cosas nuevas. Demostrarle a una persona que sí vales la pena, nada fuera de lo común". Sin embargo, este tema lo bajó de sus plataformas digitales, dado que quería "empezar de cero y probar nuevos estilos".

Sobre su nombre artístico, Marcelo contó que lo buscó porque "para empezar mi carrera musical necesitaba un nombre artístico, el que no sabía cuál sería, y ahí mi tatuador de ese entonces me da dos ideas, la primera era El Hueso en la Frente en inglés porque 'era demasiado flojo y el hueso de la frente nunca se mueve ni hace nada', y el segundo era Lil Dirty, 'Dirty' por mi humor en doble sentido y sucio, y 'Lil' porque era un derivado muy común en Estados Unidos".

Al ser consultado sobre sus referentes musicales, Lil Dirty señaló que "no tengo ni un artista internacional en específico como referencia, sólo escucho algo que creo que está muy fresco o que yo puedo sonar bien en algo así y lo uso como referencia, haciéndolo algo propio de mi estilo".

Pese a no tener una referencia fija, @lildirtyboyflex indicó que "me gustaría colaborar con Gianluca o Young Cister porque con la mayoría ya he colaborado. Tengo temas con Ceaese, Polimá, Tommy Boysen, Pablo Chill-E, entre otros".

Con respecto al futuro, la joven promesa del trap que está al alero de Rimas de Balcón manifestó que "espero que este 2019 por fin llegue mi tiempo, ya que creo que llevo mucho tiempo en esto, he trabajado demasiado, le he dado mucha dedicación, he estado en muchos escenarios, colaborando con muchos artistas".

"Creo que ya es hora de que me toque lo que me corresponde y por lo que tanto he luchado, he dejado todo por dedicarme 100% a esto. Como diría Héctor Lavoe (cantante de salsa puertorriqueño) 'pronto llegará el día de mi suerte'".

Su más reciente sencillo es "No Pasa Nada", el cual fue lanzado el 18 de abril a través de todas las plataformas de streaming y su respectivo video por YouTube.