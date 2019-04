ADN recomienda: Kora Gautama, el exponente del trap en Arica

Paloma Mami, Polima Westcoast, Pablo Chill-E, Princesa Alba, Gianluca, YoungCister, Tomasa del Real y DrefQuila son los grandes exponentes del género urbano en nuestro país, quienes día a día suman miles de reproducciones en las plataformas musicales.

Gracias a estos artistas han comenzado a surgir nuevos talentos, y ese es el caso de Kora Gautama, un joven de 24 años proveniente de Arica que con su canción "Solo Dos" se ha posicionado entre los favoritos de su región, acumulando más de 21 mil reproducciones en YouTube.

En conversación con ADN.cl, Jürgen Esnida Velásquez nos contó que la música le interesa desde pequeño, pues "partí cantando en el colegio, en un conjunto folclórico, y gracias a eso nació mi pasión por la música. Desde ese momento empecé a crear mis propias letras y melodías". "Ahora las concreté y comencé definitivamente mi carrera musical", agregó.

Respecto al trap y reggaetón, @kora.gautama comentó que "mi tendencia siempre fue hacia los ritmos urbanos, partí con el reggaetón pero con el paso del tiempo fui adoptando otros estilos diferentes como el Neo Dancehall y Trapeton, entre otros".

"Hice música de otros estilos cuando estaba más chico, pero no era lo que 100% me llenaba comparado con los ritmos urbanos", señaló.

Kora Gautama es un nombre único para el cantante, ya que "Kora viene por mi abuela. Así le dijeron toda su vida y para mí es un pilar fundamental que me guía en eso. Puse su nombre en mi AKA artístico para que la gente me conozca así y de esa manera pueda recordarla cada vez que me llamen".

Gautama, en tanto, proviene de Siddharta Gautama, ya que "me gusta mucho el budismo, su ideología y su historia. Es por esto que tomé el nombre para plasmarlo en mi nombre artístico, ya que me representa y me gustaría seguir la línea de él", explicó.

Al ser consultado sobre sus referentes musicales, el joven reveló que DrefQuila, Paloma Mami, Ceaese, Chystemc y Liricistas son sus mayores inspiraciones locales, mientras que en el ámbito internacional es Paulo Londra quien lo motiva. "Su música expresa un gran mensaje y además sus letras son limpias como las mías. No habla de contenido sexual explícito y es versátil en sus canciones", dijo sobre el argentino.

"Sin duda alguna lo tomo como referente y un modelo a seguir en cuanto a lo que es ser un artista", agregó Jürgen.

En esa misma línea, el artista ariqueño comentó que en el plano nacional "me gustaría colaborar con Ceaese, ya que encuentro que su estlo es muy bueno y además es muy completo en lo que hace, todo lo que logra plasmar en sus canciones lo tengo como inspiración para mí música".

Para el futuro, Kora Gautama tiene muchos planes, entre ellos el lanzamiento de un EP y el rodaje de un videoclip con un reconocido productor audiovisual de Santiago que "lleva tiempo en el ambiente urbano". Además, "se vienen colaboraciones con artistas del a capital e incluso una canción con un artista extranjero".