ADN Motor: Recomendaciones sobre la batería de tu vehículo

En un nuevo capítulo de ADN Motor, entregamos algunas recomendaciones para el buen uso de la batería de tu vehículo.

Una batería mala, aparte de dejarte en panne muchas veces, al mismo tiemo va dañando otros sistemas del vehículo. Es como tener malo el sistema operativo del computador y poder trabajar mal, porque se pega, porque no abre aplicaciones, porque no corren los programas, etc.

Además de entregar energía para todo el sistema operativo del automóvil, es parte importante en la actividad que la mantiene vigente, que es la motorización en movimiento para su regeneración.

Una rápida recomendación, es que después de que pases tres años con la misma batería, hay que cambiarla de inmediato. Después de este tiempo, la batería ya ha cumplido su ciclo y hay que modificarla a la brevedad.

Verificar también que la batería se encuentre con su soporte para asegurar que esta no se mueva de su habitáculo o del despositivo con el cual el diseñador del vehículo ubicó la batería, esto permite evitar que se dañe, como también que ocurra un cortocircuito interno que podría terminar por arruinar la batería y los otros componentes o piezas que van unida a ella y que entregan la energía al sistema operativo que utiliza el automóvil.

Además de lo anterior, hay que tener cuidado con la sobrecarga del sistema electríco en un vehículo por el fallo del alternador o caja reguladora, ya que provoca la evaporación del agua desmeneralizada, que lleva a que la batería tenga daños irreparables y afecte su vida útil.

Las baterías en funcionamiento en una vehículo generan gases de hidrógeno. Es importante considerar este punto, ya que al contacto con artefactos, cigarrillos u otros, pueden generar chispas en la batería y eventualmente, en una situación trágica, hacerla explotar y con ello todo el motor.

Los aspectos relevantes para renovar una batería: Que mantenga las mismas dimensiones y posición de borde de la original, para que quepa en el receptáculo. Que tenga el mismo amperaje y que su capacidad de arranque sea igual o mayor que la original.

Una buena batería la encontrarás en un centro especializado de un servicio técnico y a veces en algunos supermercados también se encuentran buenas opciones, aunque no es el lugar indicado, ya que se encuentran alternativas muy económicas, pero que pueden terminar afectando el normal desarrollo del motor de tu vehículo.