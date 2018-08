ADN Motor: Las distracciones frente al volante

En la edición de este jueves en ADN Motor, analizamos las implicancias de la conducción distraída o irresponsable frente al volante, en vista de que varios conductores no están del todo concentrados al momento de manejar.



A pesar de que las autoridades hacen esfuerzos para infraccionar a quienes hablan por teléfono mientras dirigen un vehículo, aún hay quienes no entienden las consecuencias nefastas que puede provocar una desatención.



Está de más mencionar que conducir un vehículo de forma segura no solo requiere tener las habilidades necesarias, sino que también aplicar la concentración requerida, puesto que de lo contrario se puede provocar un accidente.