ADN Motor: Las diferencias entre las llantas de aluminio y las de acero

En un nuevo capítulo de ADN Motor, analizamos las diferencias entre las llantas de aluminio y las de acero en los vehículos.

Respecto a la estabilidad, Las llantas de acero fabricadas en acero laminado son el equipamiento estándar, especialmente en coches pequeños. Las llantas de acero generalmente consisten de dos partes, la llanta en sí misma y el disco de rueda. Ambas partes se sueldan de modo que el estrés y el calor no dañen las junturas.

Las llantas de aleación generalmente se vierten en una sola pieza y luego se pintan. Si se fabrican en dos partes (el aro y el disco), ambas partes se atornillan juntas. Se agrega otro metal a la llanta, por ejemplo, hierro, para aumentar la estabilidad para quienes consideran que el aluminio es demasiado blando. Es correcto llamar a las llantas de aleación, llantas de aleación de aluminio.

En relación a la robustez, cualquiera que conduzca frecuentemente en carreteras sin pavimentar hará bien en usar llantas de acero. Este material es mucho más robusto que el metal ligero. La sal de la carretera sólo dañará las llantas visualmente, la estructura de acero permanecerá intacta. Si la llanta se golpea duramente contra la acera, en general se puede reparar con relativa facilidad. Aunque las llantas de acero se oxidan, sólo se afecta la superficie de la llanta y no se altera el rendimiento en la conducción. El óxido se puede quitar fácilmente.

Las llantas de aleación, sin embargo, son mucho más vulnerables ante la grava, el barro y la sal de la carretera. En el momento en que el material se golpea ligeramente, aparecen rápidamente rasguños superficiales en la capa transparente. Si algún fluido ingresa en estos rasguños de la pintura, la llanta se corroe y se vuelve inestable.

Sobre el precio de unas y otras, las llantas de acero son más baratas que las de aluminio. Si no quieres renunciar a las llantas de aleación, pero al mismo tiempo no tienes mucho dinero, podrías considerar las llantas de segunda mano. Al comprar llantas de aleación usadas, asegúrate de que no estén dañadas.

La elección entre estas dos llantas es personal. Ambos modelos tienen sus pros y sus contras, y cada conductor debe elegir considerando sus prioridades.