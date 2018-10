ADN Motor: La importancia del sistema de frenos en un vehículo

En un nuevo capítulo de ADN Motor, analizamos lo fundamental que son los frenos en los vehículos, ya que sin su correcto funcionamiento, nos podriamos enfrentar a una verdadera tragedia.

Muchos se preguntan si es mejor quedarse sin dirección o que se te corten los frenos, pues bien, el conductor Carlos Jimeno tiene la respuesta. "Definitivamente, sería una mejor opción quedarme sin dirección, pero no quedarme sin frenos jamás. Al quedarme sin dirección, puedes frenar, retienes con la caja, controlas la inercia del vehículo y puedes tener un margen para hasta ahí moverte y frenar", sostiene.

Pero, ¿qué pasa si te quedas sin frenos y aún tienes dirección? "Terminarás donde tu no quieres, no sabrás cúal será tu punto final de embestida o de inercia, eso dependerá de la velocidad que lleves. Si adelante se cruza alguien no podrás hacerle el quite, si hay un barranco, un camión o un paso peatonal, no podrás detenerte. De ahí viene el dicho 'jamás pierdas los frenos'", asegura el periodista.

Cabe mencionar, que el sistema de frenos nos ayuda a disminuir la velocidad y a detener el vehículo, por eso, tiene que funcionar con precisión, y nosotros, como conductores debemos asegurarnos de su correcto funcionamiento, preocuparnos de realizar un mantenimiento adecuado de forma regular de todas sus piezas y aprender a adelantarnos a los posibles problemas que puedan surgirnos con el tiempo.