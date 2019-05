ADN Motor: ¿Es bueno lavar el motor de tu vehículo?

En un nuevo episodio de ADN Motor, analizamos si es conveniente o no lavar el motor de tu vehículo, ya sea nuevo o antiguo.

Al respecto, el conductor del espacio, Carlos Jimeno, sostiene que "pese a que en muchos talleres técnicos aseguran que no bueno hacerlo, debido a que podría ocasionar fallas en el cableado, lo cierto es que desde las marcas si recomiendan hacerlo, al menos una vez cada tres meses".

Esta palabras son avaladas por la industria Motor.com, quienes aseguran: "Es imposible decir que el compartimento del motor y la máquina misma no se deben lavar. Hay un principio de higiene y de estética que nos mueve a todos con cierta periodicidad a lavar la mecánica del automóvil, pues su aspecto se va tornando tétrico con el uso. Pero eso tiene sus más y sus menos".

En esa línea, añaden que "los motores de hoy se manejan con señales eléctricas que provienen de diversos sensores que con presión, temperatura o movimiento accionan resistencias internas que dan paso a más o menos voltaje a las líneas que van al computador y este lee esos datos, los confronta con los programas o mapas que van instalados y da las órdenes de trabajo".

"Por ejemplo, a las bobinas para la chispa, el tiempo y la duración de los inyectores o de la posición de los ejes de levas, encendido en frío, proporción del avance de la chispa con las revoluciones del motor, la presiones atmosféricas y de aceite, la temperatura del aire y del agua, la composición de los gases de escape para calibrar la mezcla de aire-gasolina", agregan.

Respecto a los cables del motor, indican que "los empates de los cableados, así vayan en 'pachas' con empaques y ajuste que garantizan su hermetismo, no son perfectos. Pueden dejar pasar gotas de agua o del detergente que se use o de la humedad que genere el vapor o se pueden zafar con la presión de las mangueras o el paso de cepillos".

Por lo anterior, los especialistas recomiendan seguir ciertas instrucciones al momento de lavar el vehículo, para que este hecho no conlleve ningún tipo de inconveniente posterior.



"No se trata de dejar que el motor sea un cofre de mugre. Pero trate de racionalizar y hacer estos lavados con cuidado, en sitios que sepan que la manguera se debe dirigir con puntualidad, no use derivados del petróleo porque dañan los cauchos, recuerde que los elementos que dejan capa brillante como las siliconas son un imán para la tierra y mejor déjele esa tarea al taller donde, si es profesional, la primera operación que se hace es el lavado antes de trabajar".