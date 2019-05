ADN Motor: El miedo patológico a conducir

En un nuevo capítulo de ADN Motor, analizamos lo que es la amaxofobia, en otras palabras, el miedo patológico a manejar un vehículo.

"El miedo a conducir es el resultado de un proceso en el que la persona percibe el tránsito cómo una amenaza, percibe a los demás conductores cómo peligrosos y se siente incapaz de afrontar el reto de conducir", se sostiene desde Seguridad Vial.

En esa línea, se añade que "dentro de las distintas fobias, la podemos englobar en el grupo de los miedos asociados a los medios de transporte. En su grado más extremo o paralizante, estaría relacionada con la agorafobia, esto es, un miedo incontrolable ante situaciones en las que no existe un amparo concreto si nos ocurre algún problema de salud".

Junto a lo anterior, "existen muchas causas que pueden generar miedo a conducir, pero la mayoría podrían ser: haber sufrido un accidente de tránsito, haber sufrido un ataque de pánico al volante o alto nivel de ansiedad en situaciones de las que no se pueda escapar fácilmente, no haber alcanzado suficiente pericia al volante o incluso no haber conducido al obtener el carnet de conducir".

Finalmente, se advierte que "las diferentes señales que existen en la vía, controlar la velocidad que llevamos, aumentar la atención ante situaciones climatológicas desfavorables, la responsabilidad que nos puede suponer llevar a otros pasajeros o pensar que nuestra vida se pone en peligro, son situaciones que hacen que el conducir sea un acto sumamente estresante".