ADN Motor: Cómo logramos manejar mejor

En un nuevo episodio de ADN Motor, abordamos cuáles son las claves o los conceptos básicos para poder manejar mejor.



Tal como ocurre con otros oficios o disciplinas, toda práctica requiere entrenamiento para hacer a un maestro, y la conducción no es distinto a aquello, puesto que no habrá nadie que maneje bien si no ha sumado miles de kilómetros para mejorar.



Solo así se podrá tener aprehendido distintas cualidades, como por ejemplo la capacidad de reacción, el reconocimiento de motor, saber cuándo es oportuno pisar el freno, entre otros factores.



Además de la práctica, otro tip que puede servir a la hora de pulir nuestros dotes frente al volante es el de realizar un viaje a la costa o aprovechar las carreteras en el país, ya que es en las rutas en donde es más sencillo conductor en comparación a una ciudad, puesto que hay más espacio de desplazamiento, mayor visibilidad del camino y del perímetro donde te vas moviendo.