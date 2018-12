ADN Motor: Cae el número de licencias de conducir en los jóvenes y aumenta en mayores de 50 años

En un nuevo capítulo de ADN Motor, analizamos lo que ocurre en la actualidad con las licencias de conducir en el país, documento que cada vez está siendo menos solicitado por jóvenes y más por adultos mayores, aunque la cifra global indica en que han caído en un 5%.

Según el Intituto Nacional de Estadísticas, esto obedece a diferentes fenómenos. Primero que todo es a la bicicleta, que ha copado gran parte del público juvenil que antes accedía primariamente a licencias de conducir apenas tenían 18 años, a manejar el bipedal y dejar de lado el vehículo a combustión.

Pero por cierto, hay otra lectura interesante, ya que como cayeron las licencias entre jóvenes, ha aumentado paralelamente la entrega de licencias para personas mayores de 50 años.

Si en 2012 hubo 1.360.000 documentos de permisos de conducir entregados, el año pasado la cifra bajó a 1.260.000. En el caso de los mayores de 50 años, el aumento creció en un 10%, mientras que en jóvenes bajó en un porcentaje similar.

Como los jóvenes han desechado la posibilidad de acceder a automoviles y por lo tanto no necesitan licencias, los adultos mayores han encontrado aquí una fuente laboral para trabajar en servicios móviles (Uber, Cabify y por eso están solicitando más licencias de conducir.

Pero lo más curioso a la vez, es que los jóvenes entre 17 y 29 años declinan derechamente en más de un 10% en obtener licencias, es decir, no solamente no las están sacando, si no que no piensan hacerlo hasta pasado los 30 años.

Y así, lo que tenemos en definitiva, son más cantidad de autos acumulados en las mismas personas que ya tienen licencia o por mayores de 50 años.