ADN Motor: Así podrás optimizar el combustible de tu vehículo

En un nuevo capítulo de ADN Motor, entregamos algunas recomendaciones para que aprendas a optimizar el rendimiento del combustible de tu vehículo.

Saber por dónde vas es el primer paso para ahorrar combustible. Hay que siempre tratar de ir por el camino más óptimo y expedito, ocupando Waze o Google Maps, ya que te harán la vida más sencilla arriba del coche.

Como segundo dato, siempre hay que revisar la presión de tus neumáticos. Un vehiculo por sobre presión claro que puede rendir más, pero al mismo tiempo es duro, se vuelve más inestable e incómodo al conducir , y eso claramente no es una buena forma para ganar mayor rendimiento.

Por el contrario, si el coche está con una baja presión, la goma se va a volver más ancha, vamos a tener un vehiculo botado. Con esto, dañas el neumático, el interior del vehículo y se volverá más pesado, lo que incide directamente en el rendimiento de cada litro.

Es fácil saber cúal es la presión indicada por el fabricante para los neumáticos de tu auto, ya que está descrito en una pegatina en el marco del conductor. Si llevas la presión adecuada para ti, si van más personas o si llevas equipaje. Sabemos que el peso incide en el rendimiento, al igual que la presión de aire en los neumáticos.

En tercer lugar, reduce las cargas innecesarias. Si vas andar paseando con peso arriba del vehículo, lo único que haces es aumentar el consumo. Lo mejor es que llegues a tu casa y bajes el peso. Si sabes que te mueves solo en el coche durante toda la semana, utiliza sólo lo necesario. Todo peso sobre el vehículo es finalmente una incidencia sobre el rendimiento por litro.

Cuando arranques el auto y lo pongas en marcha, no debes inmediatamente acelerarle y pegarle bruscas revoluciones al motor, ya que esto lo único que causa es dañar las piezas de tu coche y predisponerlo a un mayor consumo. Sólo utiliza la primera marcha si es necesario, ya que si ves que tu auto puede salir en segunda, hazlo de esa forma.

La primera marcha es un inicio que muchas veces podemos dejar de lado. Si ya nos comunicamos bien con nuestro vehículo no necesitas usar primera. Si no estás en un taco y hay una posibilidad de despeje, pon segunda, cuarta o sexta, o primera, tercera y quinta. No utilices todas las marchas, sobre todo cuando no hay espacio para conducir, esto también incide en un mayor consumo.

Por ningún motivo mantén el motor inactivo. Si vas a estar sin moverte, apágalo. Lo otro, el uso del aire acondicionado también aumenta mucho el consumo del combustible.

Finalmente, aprovecha las bajadas, pero no para ir en neutro, porque ahí sólo lo que haces es perder estabilidad, pero sí para apoyar un poco la inercia de la velocidad con la posibilidad de bajada. El resto es manejar atentos y a una velocidad estable.

Todas estas recomendaciones podrán incidir en mejorar el rendimiento por litro de tu vehículo.