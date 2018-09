Adidas lanzará la colección oficial de zapatillas inspiradas en "Dragon Ball Z"

La compañía multinacional alemana de ropa y calzado deportivo, Adidas, utilizó sus redes sociales para anunciar su nueva línea de zapatillas inspirada en el popular anime de Akira Toriyama, "Dragon Ball Z".

A través de Twitter, la marca compartió las imágenes del calzando realizado en base a dos personajes de la serie: Goku y Freezer.

"Unimos el diseño clásico de Adidas con una de las series animadas más queridas de todos los tiempos", ha escrito la empresa en su cuenta oficial de Instagram.



De acuerdo a la publicación, las zapatillas estarán disponibles a partir del próximo 29 de septiembre.

Frieza and Goku face off in the legendary Frieza Saga, the inspiration for our first Dragon Ball Z drop. Available from September 29th. #ZX500 #YUNG1

