Adele en los Grammy: Se le olvidó la letra en homenaje a George Michael y lloró por esto

Adele ofreció un homenaje al cantante británico George Michael en los premios Grammy 2017, pero no todo fue perfecto: se equivocó con la letra, dijo un improperio y se vio obligada a reiniciar en medio de los aplausos de los asistentes a la ceremonia, que la animaron pese a su traspié. Al final de la presentación, ya estaba emocionada hasta las lágrimas.

"Sé que es televisión en vivo. Lo siento, pero no puedo repetir lo del año pasado (...) Déjenme empezar otra vez", dijo la cantante pidiendo disculpas al público y televidentes. Luego, cuando recibió el premio a la Canción del Año, volvió a disculparse.

"I'm sorry, I can't mess this up for him" -- Adele stops, and restarts her #GRAMMYs tribute to George Michael pic.twitter.com/76MRQHwe5Y