Adele compartió su 'momento fan' junto a las Spice Girls: No las veía en vivo desde hace 21 años

Es sabido que Adele es la fanática #1 de las Spice Girls, pues cuando se anunció el regreso del grupo británico, la intérprete de "Someone like you" compartió una fotografía de cuando era niña en la que aparece rodeada de pósters de sus ídolas.

En ese entonces, la británica escribió: "HA, así es como me siento ahora! ESTOY LISTA!", generando divertidas reacciones por parte de sus fanáticos.

Ahora, en el marco de la gira Spice World Tour 2019, en la que participan todas las chicas menos Victoria Beckham, la ganadora del Grammy asistió y volvió a ver en vivo a sus ídolas, quienes no tocaban juntas desde la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 2012.

Junto a sus amigos, la voz de "Rolling in the Deep" fue parte del concierto, compartiendo varias Stories en los que aparece cantando y gritando como una fanática cualquiera.

A través de Instagram, Adele compartió parte de su anécdota, señalando que "¡La última vez que vi a las Spice Girls en Wembley fue hace 21 años!".

"Esta noche con mis más cercanos y queridos, lloré, reí, grité, bailé, recordé y me enamoré de mi niña de 10 años. No es ningún secreto cuánto las amo, cuánto me inspiraron para correr por mi vida y nunca mirar hacia atrás. Finalmente llegué a conocer a Ginger (Geri Halliwell), me emborraché con las chicas y, francamente, no puedo creer lo lejos que he llegado, gracias por la locura que vivo, no podría haber llegado hasta aquí sin ustedes. ¡Leyendas BRITÁNICAS!", agregó.

Las Spice Girls, tanto, también se refirieron a la visita de Adele, compartiendo una foto del grupo posando con la cantante tras camarines y escribieron: "Gracias por venir a celebrar con nosotros anoche, @adele, ¡te queremos!".