Acusan a Pancho Saavedra de prestar su imagen para lavar imagen de conocida compañía minera global

Francisco Saavedra se vio involucrado en una dura polémica, luego de que el montañista nacional Mauricio Purto criticara el nuevo programa del animador, llamado Capital Cobre.

En este espacio se muestran los diversos procesos de la faena minera en Chile, contexto en el que Purto publicó un tuit en el que apuntó a todos los daños que provoca la sobre explotación de este recurso, disparando sin tapujos contra Pancho Saavedra.

En la publicación, el documentalista escribió en primera instancia que "esto es un glaciar, de los que destruye Anglo American (compañía minera global)", para luego agregar "Pancho Saavedra se prestó para un lavado de imagen de Anglo American. ¿Dónde está la conciencia de este hombre?".

Una vez que el tuit se hizo viral, Francisco se defendió y respondió que antes de emitir cualquier comentario "me encantaría que me enviaran información", agregando que él "jamás se prestaría para algo así".

"Pregunté acerca de conflictos y nunca me hablaron de esto", agregó el animador del 13.

"Al hacer un programa @PANCHOSAAVEDRA es mínima una investigación periodística. Usted, blanca Paloma. no puede argumentar que 'no sabía'. que Angloamerican es una empresa minera destructiva de glaciares. Ha salido en todas partes. Y su programa fue un intento de lavado de imagen", respondió el montañista.

Finalmente, Saavedra señaló que "la investigación no arroja lo que usted me dice , pero tranquilo que pediré explicación".

Estimado antes de agredirme me encantaría me enviaran información , jamas ese ha sido el foco , jamas me prestaría para algo así, es un programa acerca del cobre .Pregunte acerca de conflictos y nunca me hablaron de esto