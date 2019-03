Acusan a A-Rod de serle infiel a Jennifer Lopez el mismo día que se comprometieron

Este fin de semana Jennifer Lopez sorprendió a sus seguidores al anunciar que su novio, Alex Rodríguez le había pedido matrimonio, convirtiéndose en uno de los momentos más lindos de su relación.

Sin embargo, todo se vio empañado cuando José Canseco, un exjugador de béisbol cubano, acusó a Rodríguez de tener una relación secreta con su exmujer Jessica Sekely, como una forma de alertar a JLo.

Es más, el deporista señaló que él estaba presente cuando A-Rod llamó a Sekely por teléfono. Además, reveló toda esta historia a través de Twitter mientras veía World of Dance, un programa en el que Jenny es jueza y productora ejecutiva.

"Viendo a J.Lo enviándole un mensaje de texto a Alex Rodríguez, poco sabe ella que la está engañando con mi exesposa Jessica", escribió Canesco en Twitter.

"Pobre niña, ella no tiene idea de quién es él realmente", añadió.

Canseco luego agregó que estaba "allí hace unos meses con ella cuando la llamó por teléfono", refiriéndose al exbeisbolista y Jessica.

"Alex Rodríguez deja de ser un pedazo de 'mierda'. Deja de engañar a Jennifer López", agregó, antes de desafiarlo a un "combate de boxeo o un combate de MMA cuando quieras".

Por si eso fuera poco, Canseco finalizó sus posteos dejando su número celular para que Jennifer Lopez se comunique con él por si le interesa saber "la verdad" sobre su prometido:

"@JLo si quieres saber la verdad sobre Alex Rodriguez, llámame al 702-374-3735", dijo.

Recordemos que esta no es la primera vez que Rodríguez se ve inmiscuido en un asunto de infidelidad en los dos años que lleva de relación con JLo.

Watching World of Dance watching J.Lo text Alex Rodriguez little does she know that he is cheating on her with my ex-wife Jessica poor girl she has no idea who he really is