Actriz sobre Robin Williams: "Me hizo las cosas más asquerosas y nunca me sentí ofendida"

La actriz estadounidense, Pam Dawber, relató que fue acosada sexualmente por su excompañero de elenco Robin Williams en el set de Mork and Mindy, sitcom emitida por ABC entre 1978 y 1982.

De acuerdo a la información que aparece en la nueva biografía del fallecido comediante, la intérprete, que actualmente tiene 66 años, admitió que el actor "me hizo las cosas más asquerosas y nunca me sentí ofendida".





En el libro escrito por el periodista Dave Itzkoff, "Robin: The Definitive Biography of Robin Williams", Dawber también relata que "fui molestada, me dieron vueltas, me golpearon, me manosearon y me agarraron, pero fue muy divertido".

"Él te miraba, muy juguetón, como un cachorro. Y de repente te agarraba un seno y salía corriendo. De alguna manera se podía salir con la suya. Eran los años setenta, después de todo", añadió.





La actriz explicó que "probablemente le hizo eso a muchas personas, pero era divertido. De alguna manera, él tenía esa magia. Si lo escribes, obvio que suena demoledor. Pero de alguna forma él tenía esa cosita inocente".

En la serie, Dawber interpretaba a Mindy, una mujer humana que se hacía amiga del alienígena Mork, encarnado por Williams.