Actriz que será Batwoman cerró su Twitter por culpa de los troles

La actriz Ruby Rose cerró su cuenta de Twitter tras la serie de críticas surgidas por su elección para interpretar a Batwoman, la primer superheroína lesbiana, en una serie para la cadena The CW.

Los cuestionamientos apuntaban a la calidad actoral de Rose, pero también a que no era judía como el personaje e incluso pusieron en duda si era representante de la comunidad LGBT, pese a que asumió su homosexualidad a los doce años.

Antes de cerrar su perfil en la red social, Rose publicó un comunicado al respecto.

"¿De dónde salió el 'Ruby no es lesbiana, por lo tanto, no puede ser batwoman'? Es la cosa más graciosa y ridícula que he leído jamás. Salí del armario a los 12 años, y durante los últimos cinco he tenido que lidiar con comentarios que dicen 'ella es demasiado gay'. ¿Cómo le dan vuelta al asunto? Yo no he cambiado", escribió.

Ruby Rose, al dar a conocer la noticia sobre elección para el papel, afirmó que era “un sueño de la infancia”. “Esto es algo que habría muerto por ver en la televisión cuando era una joven miembro de la comunidad LGBT que nunca había sentido representación en la televisión y se sentía sola y diferente. Gracias a todos. Gracias, Dios", redactó.