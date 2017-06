Actriz porno cambia la industria por los videojuegos

Radicales cambios de rubro ha protagonizado Paige Jennings, la mujer tras Veronica Vain, su nombre en la industria del porno, la misma que la recibió con los brazos abiertos después de que sus imágenes en un baño de Wall Street mientras era corredora se hicieran famosas.

Ahora quiere volver a cambiar su vida, orientando su talento hacia los videojuegos, convirtiéndose en gamer y compartiendo sus mejores jugadas a través de Youtube.

"Realmente pensé que el porno podría ser lo mío, pero no era un mundo de diversión, sexualidad y mentes abiertas. Tenía sus propias reglas y mucho pros y contras que no no me gustaban", contó.

Jennings amenazó en su último video. "No saben los niveles de que tan geek puedo ser, pero lo van averiguar pronto", declaró, anunciando su retiro.

En sus videos del canal RedHeadRedemption, la mujer confesó que sus juegos favoritos son Crash Bandicoot y la saga The Elder Scrolls, además de contar que trabajó en un local de GameStop.

Pero también, y sin negar su pasado, sube videos sobre sexualidad, e incluso se ríe de sí misma rememorando sus tiempos en la industria.