Actriz estadounidense Sandra Locke falleció a los 74 años de edad

Sondra Locke, actriz estadounidense nominada al Oscar por su primer papel cinematográfico en "The Heart is a Lonely Hunter" de 1968, falleció este 3 de noviembre por un paro cardiaco derivado por el cáncer de mama y hueso que padecía, según un certificado del fallecimiento obtenido por The Associated Press.

Pese a que su deceso se notificó rápidamente a las autoridades de California, no fue dado a conocer hasta que el sitio web Radar Online lo reportó el jueves por primera vez. Se desconoce por qué tardó casi seis semanas en salir a la luz, informa el diario El País.

La artista era conocida por las seis películas que hizo con Clint Eastwood -con quien tuvo una relación durante 13 años- a partir del western "The Outlaw Josey Wales" en 1976. La última fue "Sudden Impact" del detective Harry el Sucio en 1983.

Fue su primera cinta. "Nunca había estado en un rodaje", dijo a Variety en 1978, "pero fue como llegar a casa". En 1976 Locke tuvo un giro en su carrera cuando interpretó a la compañera de Eastwood en "El fugitivo Josey Wales".

Su relación con Eastwood estuvo marcadas por las polémicas. Se sometió a dos abortos y se ligó las trompas durante el tiempo que duró el romance, que acabó con un litigio en los tribunales.