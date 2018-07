Actriz denunciante de abusos de Nicolás López: "No todo lo ocurrido aparece en la revista"

Las denuncias de abusos sexuales y acoso laboral realizadas por ocho mujeres en contra del director Nicolás López sigue causando revuelo y abriendo nuevas aristas.

Esta vez, la actriz Lucy Cominetti -una de las que aparece dando su testimonio a la revista Sábado- se refirió a los hechos en su cuenta de Instagram, donde confiesa que "ésta ha sido una de las decisiones más difíciles que he tomado en el último tiempo, pero tengo la certeza interna de que es lo que tenía que hacer. Por mí y por todas nosotras".

"No todo lo ocurrido aparece en la revista y prefiero no entrar en más detalles de manera pública", escribió.

Cominetti indicó que "durante años pensé que esto me había pasado sólo a mí. Me sentí muy sola y tuve miedo. Así que decidí enterrarlo, enterrar lo vivido para poder seguir adelante. Cuando supe que yo no era la única, sentí que no podía seguir callando. Que mi silencio sólo iba a contribuir a que siguiera ocurriendo. Y no, no puedo permitirlo. No podría vivir tranquila".

"Habrá gente que juzgue, otra que sepa entendernos. Es parte de esto y asumo los costos, pero creo firmemente que es importante dejar de normalizar situaciones que no lo son. Y si alguna mujer siente que ya no está sola y se atreve a hablar, todo esto habrá valido la pena", concluyó.

El escrito de Cominetti ocurre un día después de que Nicolás López subiera un video a Youtube, donde señalaba que "pude haber sido un jote e imbécil, pero abusador no soy".