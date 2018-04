Actriz de Soltera Otra Vez 3 deslumbró con osado desnudo

La actriz chilena María José "Tutú" Vidaurre participó en una sesión de la revista Viernes de La Segunda, en donde posó en toples.



Además de esto, la artista aprovechó de comentar acerca de cómo ha podido lidiar con su trayectoria y el diario vivir, considerando que tiene varios proyectos en su vida.



"Últimamente tengo tantas cosas que hacer que la única forma que he encontrado para no volverme loca es intentar vivir el presente", dijo.



Vidaurre añadió que "cuando estoy en el peak del estrés, entre las grabaciones de la teleserie y los estudios de actuación, me obligo a parar. Respiro profundo unas cuantas veces, y me recuerdo vivir el aquí y el ahora. El presente es lo único que realmente tenemos, y muchas veces no lo percibimos por estar pensando en el pasado o el futuro".

