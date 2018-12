Actriz de Orange is the New Black denunció por acoso sexual a Geoffrey Rush

La actriz Yael Stone acusó Geoffrey Rush de acosarla sexualmente cuando compartieron elenco en una obra de teatro en 2010 y 2011.

La intérprete de Lorna Morello en Orange is the New Black tenía 25 años en ese entonces y, de acuerdo con un artículo aparecido en The New York Times, denunció que el ganador del Oscar por su papel en Shine bailó desnudo delante de ella en el camarín, usando un espejo para mirarla mientras se duchaba y que le mandaba mensajes eróticos.

"Yo tenía muy poca experiencia, él era una estrella reconocida internacionalmente, ha ganado todo lo que se puede ganar", dijo en una entrevista.

En una declaración pública, Rush afirmó que las declaraciones son "incorrectas y en algunas casos se han sacado totalmente de contexto".



Geoffrey Rush

Antes, la actriz Eryn Jean Norvill también denunció a Rush por comportamiento sexual inapropiado. Según la mujer, el hombre le tocó los pechos durante la producción de King Lear.