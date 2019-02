Actriz de 'La Maldición de Hill House' será la nueva protagonista de 'You'

You, la exitosa serie de Netflix ya confirmó su segunda temporada y ahora ya tiene a su protagonista femenina.

Se trata de Victoria Pedretti, conocida por interpretar a Eleanor "Nell" Crain en La Maldición de Hill House, quien dará vida a Love Quinn, la nueva obsesión de Joe Goldberg.

Ella será una joven aspirante a chef que trabaja como gerente en una tienda de productos comestibles. A diferencia de Beck, Love Quinn no está pendiente de las redes sociales ni nada que la relacione a ellas, pero sí sentirá una conexión con el malvado personaje por culpa del sufrimiento de un gran dolor y una pérdida que le cambiará la forma de ver la vida.

Sera Gamble, creadora de You, señaló a Entertainment Weekly que "es genial que Victoria vaya a interpretar este papel. Vi Hill House y ella fue increíble. Y luego, un par de días después, (el productor ejecutivo) Greg (Berlanti) me envió un correo electrónico preguntando: 'Has visto Hill House? ¿Has visto a Victoria Pedretti? ¿No sería un amor perfecto?'. Dejen que Greg se encargue de eso".