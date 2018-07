Actriz contó que ha recibido amenazas de muerte de hinchas de la U por falsa historia con Pinilla

A raíz de la historia sin sustento en la que se vio involucrada con respecto a Mauricio Pinilla, la actriz Daniela Nicolás conversó con La Mañana de Chilevisión, en donde aseveró que ha recibido graves agresiones verbales por parte de hinchas.



La artista comentó que "en redes me han agredido de forma impresionante y hasta hinchas de la U me han dicho que me van a matar si me ven en la calle".



Recordemos que un usuario en Twitter, que luego dio de baja su cuenta en la red social, inventó una historia que se volvió viral, en la que daba cuenta de las supuestas razones por las que Mauricio Pinilla dejaba al Romántico Viajero, siendo uno de los motivos una infidelidad en donde Nicolás era protagonista.