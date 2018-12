Actrices argentinas denunciaron violación de adolescente por parte de Juan Darthés

No es la primera, pero su relato de adolescente conmueve. Una nueva denuncia de violación entregó una joven actriz argentina, acompañada de unas 50 colegas. "Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante. Hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona. Fue un cachetazo para mí", narró Thelma Fardín entre lágrimas en un video emitido en conferencia de prensa.

Ella tenia 16 años y el denunciado Juan Darthes sumaba 45. Informa El País que ambos estaban de gira en Nicaragua con el programa infantil Patito Feo. "Me agarró la mano y me dijo 'mirá cómo me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo le seguía diciendo que no", continuó su testimonio. Luego dijo que el actor y cantante la lanzó en la cama, le practicó sexo oral y después se subió sobre ella para violarla.

Fardín explicó la denuncia penal la realizó en el país centroamericano, pero que no se descarta pedir la intervención de la justicia argentina. La acusación de la joven se suma a las que ya realizaron -sobre Darthes- la actrices Calu Rivero, Natalia Juncos y Ana Coacci. Una de las presentes fue Cecilia Roth, que meses atrás confesó que había sido abusada sexualmente por un periodista español.

Informa el Diario Clarín que la abogada del actor, Ana Rosenfeld, abandonó su defensa "por un tema de principios éticos y morales, por una conducta y línea de vida". El colectivo Actrices Argentinas recalcó que "el tiempo de la impunidad para los abusadores debe terminar", para luego enfatizar que "nos ponemos fuertes, unidas frente a tu violencia y tu impunidad. Estamos juntas. Que se haga justicia".