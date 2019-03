Actores de Pacto de Sangre: Tiene que ver con medir los propios niveles éticos situaciones límites

Blanca Lewin y Hernán Contreras estuvieron en el Ciudadano ADN para hablar sobre la recta final de Pacto de Sangre, que regresó esta semana tras un receso festivalero.

Quienes interpretan a Maite y Alonso en la ficción comentaron, desde su perspectiva, sobre sus personajes, los cuales han ido cambiando a lo largo de la nocturna de Canal 13.

Para Contreras, "somos los personajes que no estamos metido en el centro de toda esta historia". "Mi personaje partió siendo alguien que la gente odiaba y que de a poco entendieron que es el más puro, el que va con la verdad por delante", agregó el actor, haciendo referencia a su personaje que en un principio era "un cuico desagradable".

Sobre la trama de la teleserie, Lewin manifestó que "más que del caso específico de la desaparición o de las decisiones que se toman, tiene que ver un poco con qué es lo que la gente, según el status que tiene, están dispuestos a hacer para mantenerla".

"Esta teleserie te pone en un lugar de decir 'chuta', y qué haría uno por mantener a su familia si te pasa algo o te mandas algún 'cagazo' accidental. Tiene que ver con medir los propios niveles éticos en una situación límite", sostuvo Lewin.

En esa línea, comentaron la frase que lanzó Josefa (Loreto Aravena), donde señaló que la persona que "uno no maltrata psicológicamente a la persona que ama, uno no lo cachetea, no le aprieta los brazos hasta dejarlos morados, no lo azota contra la pared, eso no es amor", la cual se enmarcó justo en el inicio de la Semana Feminista.

Sobre esto, Blanca Lewin sostuvo que el impacto social que ha tenido la nocturna del 13 es "súper potente", dado que desde un principio han estado tocando temas que causan gran impacto a nivel nacional e internacional, y que muchas veces no son reflejados con tanta realidad ni veracidad en otras producciones chilenas.

Pese a que Pacto de Sangre ha ganado varios premios importantes nacionales, su impacto social y televisivo no se condice con el rating, ya que este ha sido muy bajo en relación a a la competencia de la señal.

Sin embargo, para Hernán la gente ve la teleserie tal cual ve producciones de Netflix o grandes plataformas, ya que la narración y la forma en la que está escrita se asemeja a la forma en que están hechas las series de ciertos servicios de streaming, y que por la misma razón las personas la buscan vía internet, provocando que la audiencia no se refleje en los ratings.

Recordemos que Pacto de Sangre se encuentra en su recta final, donde nadie sabe qué es lo que sucederá finalmente con Marco, Benjamín, Raimundo y Gabriel, pero ambos actores que estuvieron en el Ciudadano ADN aseguraron que se pone cada vez mejor.