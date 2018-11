Actores de Marvel lloraron la partida de Stan Lee

Este lunes murió Stan Lee, el guionista co-creador de gran parte de los personajes que protagonizan el Universo Marvel.

El editor y escritor de cómics es reconocido por haber creado junto al dibujante Jack Kirby a los Cuatro Fantásticos, Hulk, Thor, Iron Man, los X-Men, Doctor Doom, Magneto, los Inhumanos, Pantera Negra y Ego el Planeta Viviente, entre otros.

Conocida su muerte, varios de los protagonistas de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel lloraron su partida. Entre ellos: Robert Downey Jr. Ryan Reynolds, Chris Evans y Hugh Jackman, quienes a través de redes sociales reconocieron a uno de sus grandes guías.

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!!