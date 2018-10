Actor que interpreta a Michael Myers se inspiró en un asesino que conoció para saber cómo matar

El actor James Jude Courtney aseguró que tomó prestados conocimientos de un asesino real para interpretar a Michael Myers en la nueva Halloween.

El declaraciones a Vanity Fair, Courtney explicó que, hace un tiempo, vivió con un sicario y este le contó los pasos correctos para asesinar a alguien.

"Hace años, conocí a un verdadero sicario a través de un amigo en común: quería que le escribieran la historia de su vida, así que estaba viviendo conmigo. Acababa de salir de una casa segura y había servido en una penitenciaría en el noroeste. Absorbí su vida simplemente saliendo con él todos los días", contó en la publicación.

"Lo llevé a ver una película en la que actuaba, The Hit List. Salimos de la proyección y él me dijo: 'Jimmy, es una película muy bonita, pero no es así como matas a la gente'".

"¿De Verdad?", preguntó él actor. "Te voy a mostrar cómo", respondió el asesino.

"Hay una eficacia sigilosa en la forma en que funciona un verdadero asesino entrenado. Las películas tienden a diluir esa calidad con pausas dramáticas y diálogos, en las que un verdadero depredador nunca perdería en tiempo. Esa eficiencia es lo que le llevé a la parte de Michael Myers", cerró Courtney.